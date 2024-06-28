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Родион Газманов устроил фотосессию с Олегом Газмановым в двух разных образах: "Какой лук лучше?"

Родион Газманов сфотографировался со знаменитым отцом

1:07
Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов поделился снимками с отцом Олегом Газмановым. Сын и отец предстали в двух разных стилях.

Родион Газманов сфотографировался со знаменитым отцом
Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* результат профессиональной фотосессии. Народный артист России и его наследник облачились сначала в строгие элегантные костюмы, а затем похулиганили, попозировав в отвязных образах рок-музыкантов в кожанках.

"Какой лук лучше? Официальный или рокерский, неформальный?" — поинтересовался у подписчиков Родион.

Поклонники музыкантов осыпали отца и сына комплиментами.

"Вы в обоих вариантах просто огонь";

"Нет ничего прекрасней и ни что так не радует сердце женщины, как мужчина в костюме. За официальный";

"Папе — классику, сыну — рок", — делились своим мнением фолловеры.

Ранее Родион Газманов показал редкое архивное фото с отцом, на котором он запечатлён ребёнком.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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