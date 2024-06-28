Родион Газманов устроил фотосессию с Олегом Газмановым в двух разных образах: "Какой лук лучше?"

Певец Родион Газманов поделился снимками с отцом Олегом Газмановым. Сын и отец предстали в двух разных стилях.
Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* результат профессиональной фотосессии. Народный артист России и его наследник облачились сначала в строгие элегантные костюмы, а затем похулиганили, попозировав в отвязных образах рок-музыкантов в кожанках.
"Какой лук лучше? Официальный или рокерский, неформальный?" — поинтересовался у подписчиков Родион.
Поклонники музыкантов осыпали отца и сына комплиментами.
"Вы в обоих вариантах просто огонь";
"Нет ничего прекрасней и ни что так не радует сердце женщины, как мужчина в костюме. За официальный";
"Папе — классику, сыну — рок", — делились своим мнением фолловеры.
Ранее Родион Газманов показал редкое архивное фото с отцом, на котором он запечатлён ребёнком.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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