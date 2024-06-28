Родион Газманов устроил фотосессию с Олегом Газмановым в двух разных образах: "Какой лук лучше?"

Родион Газманов сфотографировался со знаменитым отцом

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов поделился снимками с отцом Олегом Газмановым. Сын и отец предстали в двух разных стилях.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* результат профессиональной фотосессии. Народный артист России и его наследник облачились сначала в строгие элегантные костюмы, а затем похулиганили, попозировав в отвязных образах рок-музыкантов в кожанках.

"Какой лук лучше? Официальный или рокерский, неформальный?" — поинтересовался у подписчиков Родион.

Поклонники музыкантов осыпали отца и сына комплиментами.

"Вы в обоих вариантах просто огонь"; "Нет ничего прекрасней и ни что так не радует сердце женщины, как мужчина в костюме. За официальный"; "Папе — классику, сыну — рок", — делились своим мнением фолловеры.

Ранее Родион Газманов показал редкое архивное фото с отцом, на котором он запечатлён ребёнком.

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