"Не могу себе отказать": Татьяна Буланова рассказала, на что тратит много денег

Певица Татьяна Буланова назвала траты на туфли безрассудными

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова в беседе с "АиФ" призналась, что много денег тратит на покупку красивых туфель.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, PDM

По её словам, приобретая обувь, она обращает внимание на фактуру, цвет, форму каблука и носка.

"Я, конечно, понимаю, что безрассудно трачу на это деньги, но тем не менее не могу отказать себе в этом удовольствии", — заявила исполнительница.

Мама певицы переживает, что из-за маленького размера ноги у артистки, они даже не могут продать купленные туфли. Однако Буланова заверяет, что не собирается избавляться от собранной коллекции.

Татьяна отметила, что может поносить туфли дома в течение нескольких минут для улучшения настроения.

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