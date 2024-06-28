"Не могу себе отказать": Татьяна Буланова рассказала, на что тратит много денег

Певица Татьяна Буланова в беседе с "АиФ" призналась, что много денег тратит на покупку красивых туфель.
По её словам, приобретая обувь, она обращает внимание на фактуру, цвет, форму каблука и носка.
"Я, конечно, понимаю, что безрассудно трачу на это деньги, но тем не менее не могу отказать себе в этом удовольствии", — заявила исполнительница.
Мама певицы переживает, что из-за маленького размера ноги у артистки, они даже не могут продать купленные туфли. Однако Буланова заверяет, что не собирается избавляться от собранной коллекции.
Татьяна отметила, что может поносить туфли дома в течение нескольких минут для улучшения настроения.
Ранее Ида Галич публично выразила поддержку певице Алсу.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.