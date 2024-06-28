"Жизнь после развода есть": Галич публично обратилась к Алсу на фоне расставания с мужем

Блогерша Ида Галич публично поддержала Алсу на фоне развода с Абрамовым

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич в личном Telegram-канале поздравила певицу Алсу с днём рождения и публично поддержала на фоне развода исполнительницы с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Иды Галич в Инстаграм, PDM

Галич призналась, что в юности обожала творчество Алсу, поэтому скупала себе тетради и дневники с её фотографиями.

"Мы с Алсу не близки, просто иногда здороваемся на мероприятиях, но мне хочется сказать: С днём рождения, легенда! Всё будет хорошо! Жизнь после развода есть", — написала Галич.

Стало известно, что суд перенёс рассмотрение иска о расторжении брака певицы Алсу с супругом на 27 августа по просьбе стороны ответчика.

Ранее блогеры Мария Тарасова и T-Killah выбрали имя для второго ребёнка.