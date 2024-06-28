Актриса Агата Муцениеце показала сына и дочь от Павла Прилучного: Мия — копия мамы, Тимофей — копия папы

Агата Муцениеце показала детей от Павла Прилучного

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце поделилась жизнерадостными фотографиями детей, которые отдыхают в деревне у бабушки.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Агата Муцениеце разместила в "Инстаграме"* фото с наследниками. Сын Тимофей и дочка Мия от актёра Павла Прилучного запечатлены в сельской местности с венками из полевых цветов на головах.

"Я знаю, вы соскучились по этим моськам, как и я", — написала актриса под фото.

Подписчики звезды остались в восторге от такого милого контента.

"Надо же так постараться и родить свои копии"; "Вот они настоящие каникулы у бабушки"; "Мия — просто невероятная Ваша копия, а Тимофей полностью скопировал папу"; "Мия — копия Агаты в детстве", — писали фолловеры под постом актрисы.

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