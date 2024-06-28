"Они будут вечными врагами": T-Killah с женой выбрали имя для второго ребёнка

Супруги Мария Тарасова и T-Killah выбрали имя для второго ребёнка

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Мария Тарасова, известная как Мария KAKDELA, и её супруг, музыкант Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, выбрали имя для второго ребёнка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Тарасовой в Инстаграм, PDM

В свежем влоге артиста на YouTube-канале пара сошлась на имени Николай, в честь отца Марии. При этом Тарасов предложил назвать малыша двойным именем Николай-Криштиану, однако блогерша такой вариант не оценила.

Известно, что имя для девочки супруги выбрали уже давно и решили, что если родится дочь, то назовут её Верой.

Мария и Александр поженились в 2019 году, а в 2023 году впервые стали родителями – у них родился сын Иван-Лионель.

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