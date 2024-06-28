Пелагея впервые после скандала с бывшим мужем Телегиным появилась на публике с дочерью

Певица Пелагея впервые после скандала с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным появилась на публике с дочерью Таисией.
В компании наследницы артистка посетила премьерный показ семейного фильма "Мой любимый чемпион", рассказывающего о дружбе девочки Саши с конём.
В конце мая Пелагея рассказала поклонникам, что не смогла вылететь с дочерью в Турцию. На таможне выяснилось, что бывший супруг Иван Телегин запретил девочке покидать Россию. Артистка опубликовала в личном блоге кадры с плачущей наследницей.
Пелагея и Иван Телегин развелись в декабре 2020 года после трёх лет брака.
Ранее стало известно о свадьбе Александра Реввы.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.