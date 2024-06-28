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Пелагея впервые после скандала с бывшим мужем Телегиным появилась на публике с дочерью

Певица Пелагея вышла в свет с дочерью Таисией после скандала с бывшим мужем

0:48
Шоу-бизнес

Певица Пелагея впервые после скандала с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным появилась на публике с дочерью Таисией.

Певица Пелагея вышла в свет с дочерью Таисией после скандала с бывшим мужем
Фото: youtube.com by канал МУЗ, PDM

В компании наследницы артистка посетила премьерный показ семейного фильма "Мой любимый чемпион", рассказывающего о дружбе девочки Саши с конём.

В конце мая Пелагея рассказала поклонникам, что не смогла вылететь с дочерью в Турцию. На таможне выяснилось, что бывший супруг Иван Телегин запретил девочке покидать Россию. Артистка опубликовала в личном блоге кадры с плачущей наследницей.

Пелагея и Иван Телегин развелись в декабре 2020 года после трёх лет брака.

Ранее стало известно о свадьбе Александра Реввы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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