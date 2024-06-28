Владимир Пресняков показал фото с первой встречи с женой Натальей Подольской: 19 лет назад

Певец Владимир Пресняков опубликовал снимок, на котором запечатлена его первая встреча с будущей супругой Натальей Подольской.
Пресняков разместил в "Инстаграме"* фото, которое датируется 2005 годом.
"А это первый день нашего знакомства 26 июня 19 лет назад", — написал под снимком певец.
Певица в одном из интервью признавалась, что с первого взгляда поняла, что перед ней — её будущий муж.
"Я до сих пор не знаю, что я такого хорошего сделала в прошлых жизнях, что меня наградили таким мужем", — написала Подольская в социальных сетях.
Ранее певец Владимир Пресняков показал очаровательных рыжеволосых сыновей от Натальи Подольской.
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