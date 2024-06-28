Владимир Пресняков показал фото с первой встречи с женой Натальей Подольской: 19 лет назад

Владимир Пресняков вспомнил свою первую встречу с Натальей Подольской

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков опубликовал снимок, на котором запечатлена его первая встреча с будущей супругой Натальей Подольской.

Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman

Пресняков разместил в "Инстаграме"* фото, которое датируется 2005 годом.

"А это первый день нашего знакомства 26 июня 19 лет назад", — написал под снимком певец.

Певица в одном из интервью признавалась, что с первого взгляда поняла, что перед ней — её будущий муж.

"Я до сих пор не знаю, что я такого хорошего сделала в прошлых жизнях, что меня наградили таким мужем", — написала Подольская в социальных сетях.

Ранее певец Владимир Пресняков показал очаровательных рыжеволосых сыновей от Натальи Подольской.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской