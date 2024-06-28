Комик Александр Ревва снова женился: как прошло свадебное торжество

Комик Ревва сыграл вторую свадьбу с женой в честь 20-летней годовщины отношений

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Александр Ревва и его супруга Анжелика решили с размахом отметить 20-летие отношений — они вновь сыграли свадьбу в компании друзей и близких.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Реввы в Инстаграм, PDM

Официально супруги зарегистрировали отношения 17 лет назад, однако это не остановило их, и они захотели ещё раз пожениться. В этот раз на их свадьбе собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса.

Мероприятие прошло в особняке за городом. Во дворе была установлена цветочная арка, к которой Анжелику подвела одна из дочерей. Платье "невесты" было расшито кружевом, так же она не стала отказываться от фаты.

В качестве подарка Александр Ревва решил выступить на сцене с песней "Зацепила меня", под которую Анжелика танцевала уже в другом наряде.

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