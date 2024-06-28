"Похлеще тёти будет": сестра Жанны Фриске сравнила двухлетнюю дочь с певицей

Сестра Жанны Фриске Наталья считает, что её дочь может стать артисткой

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Сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что её дочь Луна обладает артистическими способностями.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм, PDM

Бывшая солистка "Блестящих" предположила, что девочка в будущем может даже переплюнуть свою знаменитую тётю.

"Ой, это ещё та артистка. Мне кажется, похлеще тёти будет. Это все мы в дедушку, в папу нашего. Папа у нас тоже, он в прошлом артист", — поделилась Фриске в беседе с "Пятым каналом".

Наталья воспитывает двухлетнюю дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Однако в графе "отец" у девочки стоит прочерк, так как мужчина не участвует в жизни дочери.

Ранее Сергей Бурунов рассказал, что родные обижаются на него из-за съёмок.