Полина Гагарина показала бомбическое выступление шестилетней дочери: "Энергия, манеры, подача"

Полина Гагарина показала, как искромётно поёт её дочь Мия

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина похвасталась вокальным дарованием шестилетней дочери Мии.

Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её дочка Мия от фотографа Дмитрия Исхакова искромётно и эмоциональной исполняет её песню "Шагай" в дуэте с подругой.

Девочка показала свой сильный голос. Малышка пела, не жалея голосовых связок, переходя на крик. Девочка при этом совершала экспрессивные движения, доказав, что её вообще чуждо такое понятие, как зажатость.

"А как вы готовитесь к шоу 29 июня в Лужниках?" — написала певица под кадрами с наследницей.

Подписчики оценили талант девочки.

"Смех смехом, но у дочки есть голос и слух. Браво!" "Мия Дмитриевна, похоже, выучила все связки, ну а как проникновенно передаёт мамин запал — это что-то с чем-то! Энергия, манеры, подача. С кем поведёшься. Хорошо, что мама такая талантливая"; "Вот кого на разогрев надо звать", — писали фолловеры под постом Гагариной.

Ранее Полина Гагарина показала, как её дочь выступает на сцене. Звезда отметила, что ей скоро придётся становиться на подтанцовку к дочери.

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