Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Блохин: "Сенсации не произошло: провал Байдена был предсказуем"
Разрушение старого российского спутника вынудило эвакуироваться астронавтов с МКС
SHAMAN пишет песни, вдохновляясь знаменитым российским фильмом
Карпин продолжит возглавлять сборную России до 2028 года
Ольга Орлова отправилась во Францию и снялась в ванной без одежды
В Москве задержаны 13 человек за автомошенничество на 30 млн рублей
Побалуйте себя вкуснейшим ужином: рецепт мяса с картошкой
Турки скупают доллары и драгоценные металлы на фоне роста инфляции
Актриса Кристина Амус ходит дома в пижаме, выданной в самолёте
Разведённая Анна Нетребко показала фото с особенным сыном и бывшим мужем: "Что-то остаётся навсегда"

Оперная дива Анна Нетребко поделилась семейным фото после новостей о разводе

1:08
Шоу-бизнес

Звезда мировой оперы Анна Нетребко опубликовала снимок с сыном Тиаго и экс-супругом Юсифом Эйвазовым.

Оперная дива Анна Нетребко поделилась семейным фото после новостей о разводе
Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public doman

Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследником и бывшим мужем.

"Что-то остаётся навсегда", — написала певица под снимком.

Поклонники оперной певицы активно комментировали фото звезды на фоне новостей о разводе Нетребко с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым.

"Неужели это правда? Жаль, очень жаль";

"Любовь уходит… жалко. Остаётся только вечная любовь к родителям и детям";

"Очень жаль, но у вас были яркие 10 лет, и это тоже счастье. Достояно разойтись — тоже искусство";

"Ваш сын стал взрослым и красивым юношей", — писали фолловеры под постом певицы.

В мае этого года Анна Нетребко трогательно поздравила мужа с днём рождения и пожелала ему покорить все вершины.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Демократы, выставляя Байдена в таком свете, издеваются над больным человеком Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Последние материалы
Новое эффективное лекарство от ботулизма: в продаже со следующего года
Трендовые пляжные образы 2024: советы стилиста
Эксперты объяснили, что нельзя делать с автомобилем летом
Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актёром
Омлет в чашке: простой рецепт
Как омолодить куст огурцов
Эксперты ответили, почему собака наклоняет голову
Джеймс Кэмерон следит за каждой мелочью во время работы над фильмами
Певица Татьяна Буланова назвала траты на туфли безрассудными
Оперная дива Анна Нетребко поделилась семейным фото после новостей о разводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников