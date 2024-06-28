Разведённая Анна Нетребко показала фото с особенным сыном и бывшим мужем: "Что-то остаётся навсегда"

Звезда мировой оперы Анна Нетребко опубликовала снимок с сыном Тиаго и экс-супругом Юсифом Эйвазовым.
Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследником и бывшим мужем.
"Что-то остаётся навсегда", — написала певица под снимком.
Поклонники оперной певицы активно комментировали фото звезды на фоне новостей о разводе Нетребко с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым.
"Неужели это правда? Жаль, очень жаль";
"Любовь уходит… жалко. Остаётся только вечная любовь к родителям и детям";
"Очень жаль, но у вас были яркие 10 лет, и это тоже счастье. Достояно разойтись — тоже искусство";
"Ваш сын стал взрослым и красивым юношей", — писали фолловеры под постом певицы.
В мае этого года Анна Нетребко трогательно поздравила мужа с днём рождения и пожелала ему покорить все вершины.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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