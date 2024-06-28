Разведённая Анна Нетребко показала фото с особенным сыном и бывшим мужем: "Что-то остаётся навсегда"

Оперная дива Анна Нетребко поделилась семейным фото после новостей о разводе

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мировой оперы Анна Нетребко опубликовала снимок с сыном Тиаго и экс-супругом Юсифом Эйвазовым.

Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public doman

Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследником и бывшим мужем.

"Что-то остаётся навсегда", — написала певица под снимком.

Поклонники оперной певицы активно комментировали фото звезды на фоне новостей о разводе Нетребко с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым.

"Неужели это правда? Жаль, очень жаль"; "Любовь уходит… жалко. Остаётся только вечная любовь к родителям и детям"; "Очень жаль, но у вас были яркие 10 лет, и это тоже счастье. Достояно разойтись — тоже искусство"; "Ваш сын стал взрослым и красивым юношей", — писали фолловеры под постом певицы.

В мае этого года Анна Нетребко трогательно поздравила мужа с днём рождения и пожелала ему покорить все вершины.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской