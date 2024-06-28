Певица Алсу призвала не верить благородным обещаниям её бывшего мужа: "Врёт"

Певица Алсу кратко и ёмко дала понять, что она не верит заявлениям своего супруга Яна Абрамова, с которым звезда разводится.
Певица Алсу отреагировала на новости СМИ, которые сообщали, что её муж Ян Абрамов идёт на всё, чтобы спасти свой брак. Он якобы предложил отложить развод в надежде помириться с супругой.
Кроме того, сообщалось, что бизнесмен готов переписать на жену солидную долю своего имущества. Под новостью о благородстве супруга звезда оставила лаконичный комментарий.
"Врёт", — написала Алсу.
Знаменитость не верит и в то, что Ян Абрамов согласен отписать ей активов на 2,5 млрд рублей. Алсу предположила, что такие заявления — дело рук пиарщиков бизнесмена, которые стараются обелить его репутацию.
Ранее певица Алсу ответила на вопрос о любовницах бывшего мужа.
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