Певица Алсу призвала не верить благородным обещаниям её бывшего мужа: "Врёт"

Певица Алсу не верит в обещания своего мужа Яна Абрамова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу кратко и ёмко дала понять, что она не верит заявлениям своего супруга Яна Абрамова, с которым звезда разводится.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу отреагировала на новости СМИ, которые сообщали, что её муж Ян Абрамов идёт на всё, чтобы спасти свой брак. Он якобы предложил отложить развод в надежде помириться с супругой.

Кроме того, сообщалось, что бизнесмен готов переписать на жену солидную долю своего имущества. Под новостью о благородстве супруга звезда оставила лаконичный комментарий.

"Врёт", — написала Алсу.

Знаменитость не верит и в то, что Ян Абрамов согласен отписать ей активов на 2,5 млрд рублей. Алсу предположила, что такие заявления — дело рук пиарщиков бизнесмена, которые стараются обелить его репутацию.

Ранее певица Алсу ответила на вопрос о любовницах бывшего мужа.