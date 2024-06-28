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Заявление украинской певицы Таисии Повалий: российская спецоперация спасла нас

Таисия Повалий: СВО стало спасением для меня и единомышленников

0:48
Шоу-бизнес

Певица и бывший народный депутат Украины Таисия Повалий в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что российская спецоперация стала спасением для нее и ее единомышленников-украинцев.

Таисия Повалий: СВО стало спасением для меня и единомышленников
Фото: z.mil.ru by Unknown author, CC BY 4.0

Уроженка Киевской области, Повалий с 2012 по 2014 год была депутатом Украины и советником Виктора Януковича. Весной 2024 года она получила российское гражданство.

По словам певицы, ситуация в Киеве ухудшалась, и она чувствовала угрозу. Повалий отметила, что многие украинские артисты благодарны России. Она также критиковала несоблюдение минских договоренностей Украиной и назвала обещания Владимира Зеленского обманом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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