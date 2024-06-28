Заявление украинской певицы Таисии Повалий: российская спецоперация спасла нас

Таисия Повалий: СВО стало спасением для меня и единомышленников

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и бывший народный депутат Украины Таисия Повалий в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что российская спецоперация стала спасением для нее и ее единомышленников-украинцев.

Фото: z.mil.ru by Unknown author, CC BY 4.0

Уроженка Киевской области, Повалий с 2012 по 2014 год была депутатом Украины и советником Виктора Януковича. Весной 2024 года она получила российское гражданство.

По словам певицы, ситуация в Киеве ухудшалась, и она чувствовала угрозу. Повалий отметила, что многие украинские артисты благодарны России. Она также критиковала несоблюдение минских договоренностей Украиной и назвала обещания Владимира Зеленского обманом.