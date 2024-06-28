Волочкова разоблачила шоу-бизнес: "Лицемерие и злость повсюду"

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не дружит с людьми из шоу-бизнеса из-за их лицемерия и злости. Она назвала шоу-бизнес "клоакой целующихся змей" и сравнила его с Большим театром, отметив, что предательство и клевета стали для нее платой за успех.
Волочкова подчеркнула, что ее "мозоли" от успеха гораздо ярче и красивее, чем злые языки других людей. Ранее дочь балерины Ариадна рассказала о преследованиях, с которыми столкнулась из-за ненависти к ее матери. В приют для животных, где она работает волонтером, приходили люди специально, чтобы оскорбить её или Волочкову.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.