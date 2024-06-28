Судебная драма: Алсу и Ян Абрамов получили шанс спасти брак

Суд дал Алсу и Яну Абрамову два месяца на примирение в деле о разводе

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Суд предоставил певице Алсу и предпринимателю Яну Абрамову два месяца для примирения в рамках иска о разводе, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена Дениса Архипова.

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Рассмотрение дела отложил судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы, обе стороны подали ходатайства о времени для примирения. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, и Алсу выступает в деле истцом.

Ранее Федеральная налоговая служба начала проверку концертного агентства ООО "Эксклюзив Арт", принадлежащего Алсу, и заблокировала его счета из-за налоговой задолженности. Несмотря на нулевую активность компании, Алсу продолжает давать концерты.