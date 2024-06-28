Шаман шокировал признанием о жене: "Она мой единственный друг"

Певец Шаман: "Моя жена — не только любимая женщина, но и лучший друг"

Певец Shaman, настоящее имя Ярослав Дронов, в интервью kp. ru рассказал о своей супруге, медиаменеджере Елене Мартыновой, назвав ее не только "любимой женщиной", но и другом.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN, PDM

Shaman отметил, что Мартынова всегда его поддерживает, хотя он старается не нагружать ее своими проблемами, справляясь с ними самостоятельно. Он также подчеркнул, что настоящих друзей у него нет, поскольку считает дружбу круглосуточным понятием, что затруднительно из-за его частых разъездов.

В октябре 2023 года бабушка Shaman Галина Рябых рассказала, как Мартынова произвела на нее хорошее впечатление при первой встрече. До брака с Мартыновой, Shaman был женат на Марине Рощупкиной, с которой у него есть дочь, а Мартынова ранее состояла в отношениях с писателем Александром Цыпкиным.