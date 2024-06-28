Ксения Бородина удивила поклонников своим видом без макияжа

Ксения Бородина показала естественную красоту без макияжа

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками в Instagram* видео, на котором она показала свою внешность без макияжа и фильтров.

Фото: инстаграм аккаунт Ксении Бородиной

В 41 год Бородина запечатлела себя в белой футболке и синей клетчатой рубашке, с собранными в пучок волосами. В подписи к ролику она отметила, что чувствует себя прекрасно после посещения бани.

В январе телеведущая жаловалась на строгую диету и трудности отказа от сладостей. Публикация вызвала широкий резонанс среди ее поклонников, многие из которых оценили её смелость и естественность.

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