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Пригожин предлагает Лободе шанс вернуться в Россию: как она может "исправиться"

Иосиф Пригожин о Лободе: возможность исправиться и вернуться на российскую сцену

0:41
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у украинской певицы Светланы Лободы есть возможность "исправиться", чтобы снова выступать в России.

Иосиф Пригожин о Лободе: возможность исправиться и вернуться на российскую сцену
Фото: инстаграм аккаунт Светланы Лободы

Он подчеркнул, что никто не может оставаться "чистеньким и не запачкаться", и добавил, что Лобода не вызывает у него негативных эмоций. Пригожин отметил, что певица поет на русском языке, что подтверждает важность и устойчивость русского языка.

В июне Лобода выпустила клип на песню "Молодая", который вызвал критику из-за использования цветов российского флага. Певица покинула Россию в феврале 2022 года и сейчас живет в Латвии с семьей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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