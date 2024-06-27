Пригожин предлагает Лободе шанс вернуться в Россию: как она может "исправиться"

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у украинской певицы Светланы Лободы есть возможность "исправиться", чтобы снова выступать в России.
Он подчеркнул, что никто не может оставаться "чистеньким и не запачкаться", и добавил, что Лобода не вызывает у него негативных эмоций. Пригожин отметил, что певица поет на русском языке, что подтверждает важность и устойчивость русского языка.
В июне Лобода выпустила клип на песню "Молодая", который вызвал критику из-за использования цветов российского флага. Певица покинула Россию в феврале 2022 года и сейчас живет в Латвии с семьей.
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