Пригожин предлагает Лободе шанс вернуться в Россию: как она может "исправиться"

Иосиф Пригожин о Лободе: возможность исправиться и вернуться на российскую сцену

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у украинской певицы Светланы Лободы есть возможность "исправиться", чтобы снова выступать в России.

Фото: инстаграм аккаунт Светланы Лободы

Он подчеркнул, что никто не может оставаться "чистеньким и не запачкаться", и добавил, что Лобода не вызывает у него негативных эмоций. Пригожин отметил, что певица поет на русском языке, что подтверждает важность и устойчивость русского языка.

В июне Лобода выпустила клип на песню "Молодая", который вызвал критику из-за использования цветов российского флага. Певица покинула Россию в феврале 2022 года и сейчас живет в Латвии с семьей.