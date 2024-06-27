Стало известно, как Екатерина Варнава победила алкоголизм и изменила свою жизнь

Екатерина Варнава откровенно рассказала о борьбе с бытовым алкоголизмом

Актриса и юмористка Екатерина Варнава в интервью на YouTube-подкасте Сергея Мезенцева призналась, что недавно прошла через тяжелый период жизни, заменив антидепрессанты алкоголем.

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Каждый день она выпивала вино, чтобы справиться со стрессом, что привело к бытовому алкоголизму. Варнава рассказала, что испытала значительные физические, моральные и душевные изменения.

В какой-то момент она осознала негативное влияние алкоголя на свою жизнь и отказалась от него, отметив, что теперь у нее нет желания выпивать. Профессиональная помощь психолога и активная работа в театре помогли ей преодолеть этот сложный период.