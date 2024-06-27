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Верка Сердючка отменяет концерт на фестивале ATLAS UNITED 2024

1:07
Шоу-бизнес

Менеджер Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, сообщил в Instagram* об отмене выступления на фестивале ATLAS UNITED 2024. Причиной стало то, что Данилко не успел подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL из-за нехватки ключевых музыкантов.

Верка Сердючка отменяет концерт на фестивале ATLAS UNITED 2024
Фото: Wikipedia by Alina Vozna, CC BY-SA 4.0

Фанатам принесены извинения и выражена надежда на встречу в будущем. ATLAS UNITED 2024 ставит целью собрать 100 миллионов гривен на покупку дронов для ВСУ, направляя 15% прибыли с билетов на поддержку армии.

В мае 2024 года украинские слушатели критиковали Данилко за русскоязычные песни, некоторые поклонники ушли с концерта, но он также исполнил новую версию "Dancing Lasha Tumbai", переименованную в "Dancing Russia Goodbye".

* — продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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