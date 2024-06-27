Люся Чеботина назвала главный критерий при выборе мужчины: этим качеством обладают не все

Люся Чеботина назвала самое ценное качество мужчины

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Люся Чеботина поделилась своими взглядами на важные качества в мужчине во время съемок клипа на песню "За бывшего" в одном из московских отелей.

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Она призналась, что считает ум самым главным мужским качеством, отметив, что не будет встречаться даже с самым богатым человеком, если с ним не о чем будет поговорить и помолчать.

Чеботина подчеркнула, что для нее мужчина должен быть умнее, а не богаче или успешнее, так как деньги можно заработать вместе, а ум — это качество, которым обладают не все. Она также добавила, что мудрость — редкое качество, сообщает News.Ru.

Она также отметила, что в семейных отношениях бывают взлеты и падения, поэтому любовь друг к другу необходима для преодоления невзгод.

Чеботина заключила, что зарплата может меняться, но самое главное — это то, что в сердце и голове.

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