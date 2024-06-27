Лайму Вайкуле назвали "стареющей Барби": продюсер Лавров раскритиковал место выступления певицы

Бывший концертный директор Софии Ротару и продюсер Сергей Лавров высказал мнение о певице Лайме Вайкуле и её предстоящем фестивале в Юрмале.
По его словам, Вайкуле воспринимается европейцами как "стареющая Барби", а Юрмала, где пройдет фестиваль, считается периферийным местом. Лавров отметил, что если бы фестиваль проходил в крупных городах, таких как Париж или Берлин, и освещался европейскими СМИ, он привлёк бы больше внимания. Однако, поскольку мероприятие проводится в Юрмале, оно остается локальным и не привлекает большого интереса, передаёт News.Ru.
Также сообщается, что на данный момент на фестиваль Вайкуле продано лишь около 10% билетов, и организаторы могут раздать оставшиеся места бесплатно, чтобы заполнить зал.
Ранее сообщалось, что Верка Сердючка продолжает концертную деятельность на русском языке.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.