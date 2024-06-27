Лайму Вайкуле назвали "стареющей Барби": продюсер Лавров раскритиковал место выступления певицы

Продюсер Лавров оценил место будущего выступления Лаймы Вайкуле

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший концертный директор Софии Ротару и продюсер Сергей Лавров высказал мнение о певице Лайме Вайкуле и её предстоящем фестивале в Юрмале.

Фото: commons.wikimedia.org by Ритварс Станкевичс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, Вайкуле воспринимается европейцами как "стареющая Барби", а Юрмала, где пройдет фестиваль, считается периферийным местом. Лавров отметил, что если бы фестиваль проходил в крупных городах, таких как Париж или Берлин, и освещался европейскими СМИ, он привлёк бы больше внимания. Однако, поскольку мероприятие проводится в Юрмале, оно остается локальным и не привлекает большого интереса, передаёт News.Ru.

Также сообщается, что на данный момент на фестиваль Вайкуле продано лишь около 10% билетов, и организаторы могут раздать оставшиеся места бесплатно, чтобы заполнить зал.

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