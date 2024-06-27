Певица Алсу обрадовала фанатов на фоне новости о разводе: новый виток в жизни артистки

Певица Алсу заявила об изменениях в жизни на фоне новости о разводе

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу переживает сложный период в личной жизни: она разводится с мужем после восемнадцати лет брака.

Фото: Официальный Telegram-канал Алсу

В последние годы она посвящала себя семье и воспитанию троих детей, редко появляясь на сцене и светских мероприятиях.

Однако артистка решила кардинально изменить свою жизнь и вернуться к активной профессиональной деятельности, сообщает "Московский Комсомолец".

На недавней светской премии Алсу была удостоена награды "Мама года" и объявила, что планирует полностью вернуться на сцену, с гастролями, выступлениями и новыми песнями. Ее появление произвело большой фурор, и она получила поддержку от присутствующих знаменитостей. При этом Алсу отказалась комментировать свой развод, заявив, что не хочет обсуждать эту тему.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак рассказала об обмане Дженнифер Лопес.