Певица Алсу обрадовала фанатов на фоне новости о разводе: новый виток в жизни артистки

Певица Алсу переживает сложный период в личной жизни: она разводится с мужем после восемнадцати лет брака.
В последние годы она посвящала себя семье и воспитанию троих детей, редко появляясь на сцене и светских мероприятиях.
Однако артистка решила кардинально изменить свою жизнь и вернуться к активной профессиональной деятельности, сообщает "Московский Комсомолец".
На недавней светской премии Алсу была удостоена награды "Мама года" и объявила, что планирует полностью вернуться на сцену, с гастролями, выступлениями и новыми песнями. Ее появление произвело большой фурор, и она получила поддержку от присутствующих знаменитостей. При этом Алсу отказалась комментировать свой развод, заявив, что не хочет обсуждать эту тему.
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