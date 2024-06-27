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Певица Алсу обрадовала фанатов на фоне новости о разводе: новый виток в жизни артистки

Певица Алсу заявила об изменениях в жизни на фоне новости о разводе

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Шоу-бизнес

Певица Алсу переживает сложный период в личной жизни: она разводится с мужем после восемнадцати лет брака.

Певица Алсу заявила об изменениях в жизни на фоне новости о разводе
Фото: Официальный Telegram-канал Алсу

В последние годы она посвящала себя семье и воспитанию троих детей, редко появляясь на сцене и светских мероприятиях.

Однако артистка решила кардинально изменить свою жизнь и вернуться к активной профессиональной деятельности, сообщает "Московский Комсомолец".

На недавней светской премии Алсу была удостоена награды "Мама года" и объявила, что планирует полностью вернуться на сцену, с гастролями, выступлениями и новыми песнями. Ее появление произвело большой фурор, и она получила поддержку от присутствующих знаменитостей. При этом Алсу отказалась комментировать свой развод, заявив, что не хочет обсуждать эту тему.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак рассказала об обмане Дженнифер Лопес.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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