Кристина Орбакайте бросила мужа в США с ребёнком ради денег: дочь Пугачёвой может встретиться с мамой

Кристина Орбакайте оставила семью в США ради заработка

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Кристина Орбакайте недавно удивила своих поклонников неожиданным поступком.

Фото: commons.wikimedia.org by IMaxTrend is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несколько месяцев она провела в США в компании своего мужа Михаила Земцова. Пара воссоединилась весной, после того как Кристина уехала из России из-за скандала с изгнанием из Кремля. Они наслаждались временем вместе, сначала в своих апартаментах на Манхэттене, затем отправились в путешествие по Европе. Однако семейная идиллия была внезапно прервана.

Кристина получила выгодное предложение по работе и улетела из США в Израиль, где у нее запланирован тур. В нынешней ситуации она рада любому гонорару, так как экономическая стабильность важна для нее и ее семьи. Михаил Земцов остался дома в США, чтобы заботиться о их дочери Клавдии, сообщает "Комсомольская Правда".

Существует вероятность, что Кристина Орбакайте встретится со своей знаменитой матерью Аллой Пугачёвой во время этого турне. Тем временем Примадонна проводит время на Кипре, пережидая жару в своем роскошном особняке.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак рассказала об обмане Дженнифер Лопес.