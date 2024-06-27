Кристина Орбакайте бросила мужа в США с ребёнком ради денег: дочь Пугачёвой может встретиться с мамой

Известная певица Кристина Орбакайте недавно удивила своих поклонников неожиданным поступком.
Несколько месяцев она провела в США в компании своего мужа Михаила Земцова. Пара воссоединилась весной, после того как Кристина уехала из России из-за скандала с изгнанием из Кремля. Они наслаждались временем вместе, сначала в своих апартаментах на Манхэттене, затем отправились в путешествие по Европе. Однако семейная идиллия была внезапно прервана.
Кристина получила выгодное предложение по работе и улетела из США в Израиль, где у нее запланирован тур. В нынешней ситуации она рада любому гонорару, так как экономическая стабильность важна для нее и ее семьи. Михаил Земцов остался дома в США, чтобы заботиться о их дочери Клавдии, сообщает "Комсомольская Правда".
Существует вероятность, что Кристина Орбакайте встретится со своей знаменитой матерью Аллой Пугачёвой во время этого турне. Тем временем Примадонна проводит время на Кипре, пережидая жару в своем роскошном особняке.
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