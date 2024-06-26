Внешнеполитические замашки Пашиняна затронули сферу культуры: Армения не примет участия в фестивале "Славянский базар"

Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"

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Армянская делегация в этом году не примет участие в ежегодном фестивале песни "Славянский базар", который пройдет с 8 по 18 июля в Белоруссии, сообщает EADaily со ссылкой на Государственный колледж культуры и искусства имени Шарля Азнавура.

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Причиной такого решения стало недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он сообщил, что ни он, ни другие государственные чиновники республики больше не будут посещать Белоруссию, пока президентом там остается Александр Лукашенко.

Несмотря на это, в заявлении ГНКО подчеркивается, что Армения высоко ценит культурное сотрудничество с Белоруссией, сложившееся за многие годы. В колледже выражают надежду на разрешение нынешних политических противоречий, что позволит возобновить и продолжить дружественные отношения между двумя народами.

В этом году Армению на "Славянском базаре" должны были представлять Сюзанна Мелконян, победительница многих песенных конкурсов, и 9-летняя Яна Степанян.