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Внешнеполитические замашки Пашиняна затронули сферу культуры: Армения не примет участия в фестивале "Славянский базар"

Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"

1:07
Шоу-бизнес

Армянская делегация в этом году не примет участие в ежегодном фестивале песни "Славянский базар", который пройдет с 8 по 18 июля в Белоруссии, сообщает EADaily со ссылкой на Государственный колледж культуры и искусства имени Шарля Азнавура.

Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"
Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Причиной такого решения стало недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он сообщил, что ни он, ни другие государственные чиновники республики больше не будут посещать Белоруссию, пока президентом там остается Александр Лукашенко.

Несмотря на это, в заявлении ГНКО подчеркивается, что Армения высоко ценит культурное сотрудничество с Белоруссией, сложившееся за многие годы. В колледже выражают надежду на разрешение нынешних политических противоречий, что позволит возобновить и продолжить дружественные отношения между двумя народами.

В этом году Армению на "Славянском базаре" должны были представлять Сюзанна Мелконян, победительница многих песенных конкурсов, и 9-летняя Яна Степанян.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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