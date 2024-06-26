Верка Сердючка продолжает исполнять репертуар на русском языке: украинцы подпевают в унисон

Известный под сценическим именем Верка Сердючка украинский певец и артист Андрей Данилко дал концерт в одесском клубе "Ибица" 21 июня, сообщает EADaily.
В этот вечер зал был заполнен до отказа тысячами украинцев, которые в один голос подпевали его песням. В частности, он исполнил свой мегапопулярный хит "Все будет хорошо" на русском языке, вызвавший бурную реакцию и восторженную поддержку аудитории.
Несмотря на свои антироссийские политические убеждения, Данилко продолжает активно выступать и продвигать свой репертуар на русском языке, который стал широко известен задолго до начала боевых действий.
Сам певец выразил благодарность жителям Одессы за теплый прием и поддержку, опубликовав фотографии с концерта в своем аккаунте в социальной сети.
Напомним, что после начала военной операции Данилко открыто осудил действия России и даже внес изменения в текст своей песни "Dancing Lasha Tumbai", превратив ее в антироссийский лозунг "Russia, goodbye".
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.