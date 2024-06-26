Верка Сердючка продолжает исполнять репертуар на русском языке: украинцы подпевают в унисон

Верка Сердючка продолжает концертную деятельность на русском языке

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Известный под сценическим именем Верка Сердючка украинский певец и артист Андрей Данилко дал концерт в одесском клубе "Ибица" 21 июня, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Indrek Galetin is licensed under Public Domain

В этот вечер зал был заполнен до отказа тысячами украинцев, которые в один голос подпевали его песням. В частности, он исполнил свой мегапопулярный хит "Все будет хорошо" на русском языке, вызвавший бурную реакцию и восторженную поддержку аудитории.

Несмотря на свои антироссийские политические убеждения, Данилко продолжает активно выступать и продвигать свой репертуар на русском языке, который стал широко известен задолго до начала боевых действий.

Сам певец выразил благодарность жителям Одессы за теплый прием и поддержку, опубликовав фотографии с концерта в своем аккаунте в социальной сети.

Напомним, что после начала военной операции Данилко открыто осудил действия России и даже внес изменения в текст своей песни "Dancing Lasha Tumbai", превратив ее в антироссийский лозунг "Russia, goodbye".