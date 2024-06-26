Приключения на попу: с Клавы Коки требуют почти полмиллиона за помятый автомобиль

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Клава Кока заплатила за фото с автомобилем 400 тысяч рублей

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Шоу-бизнес

Клава Кока пожаловалась в социальных сетях, что ей пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей за фотосессию.

Клава Кока заплатила за фото с автомобилем 400 тысяч рублей
Фото: instagram.com by instagram.com/p/C8marutNmfH is licensed under public domain

"За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой багажник… Поставьте лайк, что ли, " — подписала свою историю певица, прикрепив плачущий смайлик.

Певица заверила подписчиков, что это не шутка, и опубликовала переписку со своим знакомым из её творческой команды, который сообщил ей о проблеме.

"Нам остановили весь сервис. Автобусы, машины, локации. Потому что Клава помяла машину, на которой сидела в кадре. И требуют 400 тысяч. Поэтому мы не можем двигаться. У нас с учётом наших трат нет даже выведенной суммы", — говорилось в сообщении.

Ранее Правда. ру писала, что зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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