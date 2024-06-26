Сами виноваты: Ольга Орлова рассказала, что делать, если муж обижает ребёнка

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Орлова обвинила женщин в том, что они живут с алкоголиками и агрессивными людьми

0:57
Шоу-бизнес

Ольга Орлова активно ведёт свой собственный блог в сети и охотно делится с подписчиками советами. Кажется у телеведущей есть ответы на любой вопрос:
как добиться мира со свекровью, найти подход к ребёнку или решиться на развод.

Орлова обвинила женщин в том, что они живут с алкоголиками и агрессивными людьми
Фото: thebestphotos.ru by Виктория Тихонова, Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

На этот раз 46-летняя артистка ответила подписчице на вопрос о том, "как уйти от мужа-алкоголика, который обижает ребёнка от первого брака, и не жалеть".

Звезда группы "Блестящие" призналась, что никогда не стала бы мириться с такой ситуацией. Она ни минуты не жалела бы о расставании с человеком, который смеет обижать её ребёнка.

"У меня вопросы только к вам. Женщины, которые живут с алкоголиками и агрессивными людьми, всегда сами выбирают такую жизнь", — заявила Орлова.

Ранее Правда. ру писала, что Татьяна Васильева назвала "дурачками" уехавших из России коллег.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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