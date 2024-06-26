Сами виноваты: Ольга Орлова рассказала, что делать, если муж обижает ребёнка

Ольга Орлова активно ведёт свой собственный блог в сети и охотно делится с подписчиками советами. Кажется у телеведущей есть ответы на любой вопрос:
как добиться мира со свекровью, найти подход к ребёнку или решиться на развод.
На этот раз 46-летняя артистка ответила подписчице на вопрос о том, "как уйти от мужа-алкоголика, который обижает ребёнка от первого брака, и не жалеть".
Звезда группы "Блестящие" призналась, что никогда не стала бы мириться с такой ситуацией. Она ни минуты не жалела бы о расставании с человеком, который смеет обижать её ребёнка.
"У меня вопросы только к вам. Женщины, которые живут с алкоголиками и агрессивными людьми, всегда сами выбирают такую жизнь", — заявила Орлова.
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