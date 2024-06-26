Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.
Известный блогер из Юрмалы, который занимается организацией концертов, рассказал, что большинство билетов на дорогие места были переданы в качестве приглашений гостям Лаймы Вайкуле и другим "почётным" зрителям — то есть их распространяли бесплатно.
Реально распродано лишь около 10% билетов от общего количества. В конце фестиваля, чтобы зрительный зал не зиял пустыми местами, оставшиеся билеты планируют тоже раздавать бесплатно.
В Сети уже окрестили "Рандеву" 2024 года "полным провалом". Желание Лаймы собрать на своём фестивале "почётных гостей" пока что оправдывается за счёт бесплатных приглашений, а вот рядовые зрители не торопятся раскошеливаться на концерты "кормилицы СССР".
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