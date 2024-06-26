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Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов

1:10
Шоу-бизнес

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Фото: commons.wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Известный блогер из Юрмалы, который занимается организацией концертов, рассказал, что большинство билетов на дорогие места были переданы в качестве приглашений гостям Лаймы Вайкуле и другим "почётным" зрителям — то есть их распространяли бесплатно.

Реально распродано лишь около 10% билетов от общего количества. В конце фестиваля, чтобы зрительный зал не зиял пустыми местами, оставшиеся билеты планируют тоже раздавать бесплатно.

В Сети уже окрестили "Рандеву" 2024 года "полным провалом". Желание Лаймы собрать на своём фестивале "почётных гостей" пока что оправдывается за счёт бесплатных приглашений, а вот рядовые зрители не торопятся раскошеливаться на концерты "кормилицы СССР".

Ранее Правда.ру писала, что Лев Лещенко мечтает о дуэте с Дуа Липой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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