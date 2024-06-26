Меня не приглашают: Лев Лещенко хочет спеть вместе с Дуа Липой

Лев Лещенко мечтает о дуэте с Дуа Липой

Известный исполнитель Лев Лещенко рассказал о своём желании спеть в дуэте с популярной британской певицей Дуа Липой.

Фото: flickr.com by Джастин Хигучи is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Артист всегда открыт интересным предложениям. Тем более, что на данный момент самыми актуальными, по его мнению, направлениями в музыке являются техно-поп и синти-поп — нехарактерные для певцов старой закалки.

"К сожалению, моё желание ничего не значит. Я бы очень хотел спеть с Дуа Липой, но она меня не приглашает. Поэтому я выступаю с теми, с кем знаком, и с теми, кто открыт для сотрудничества", — поделился Лев.

Ранее Правда.ру писала, что сын Лизы Арзамасовой, 2-летний Лёва, выучил свою первую роль.