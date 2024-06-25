"Близким приходится тяжеловато": Бурунов рассказал, как восстанавливается после съёмок

Сергей Бурунов рассказал об обиде родных из-за съёмок

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Бурунов в программе "Дерзкая готовка" на YouTube рассказал, что после съёмок тратит время на восстановление, но его семья обижается на него.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain

В настоящее время в жизни артиста наступил тот момент, когда он может выбирать только интересные проекты. Однако даже после них он просто лежит дома и молчит.

"Близким приходится тяжеловато. Им же тоже надо отдавать внимание, а ты не можешь им дать столько, сколько они требуют. Они страдают, обижаются", — заявил артист.

Сергей Бурунов отметил, что когда-то ему приходилось заливать усталость алкоголем, а потом тратить деньги на дорогостоящие лекарства.

Ранее актёр Роман Курцын вспомнил о ночёвке на Ярославском вокзале.