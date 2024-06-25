"Спал на сумке": Роман Курцын вспомнил, как начинался его путь в кино

Актёр Роман Курцын в YouTube-шоу "вМесте" рассказал, что был вынужден месяц ночевать на Ярославском вокзале в начале карьеры.
По его словам, в тот момент он снимался в сериале "Меч", однако у него не было денег, а ставка была мизерной. Из-за этой ситуации он был вынужден найти себе ночлег на вокзале.
"Спал на сумке, приезжал в павильон, в котором снимали сериал "Меч", там была раковина, я мыл там ноги, другие части тела, чистил зубы и шёл в кадр", — вспомнил артист.
Роман Курцын с благодарностью принимает то, что с ним произошло тогда.
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