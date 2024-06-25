"Нам предсказывали двух сыновей": Рита Дакота с мужем хотят завести ребёнка

Рита Дакота и Фёдор Белогай планируют завести ребёнка

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и клипмейкер Фёдор Белогай в личном блоге признался, что они с супругой, певицей Ритой Дакотой планируют завести ребёнка.

Фото: youtube.com by канал Рита Дакота is licensed under public domain

По его словам, артистка сама заявляет о желании иметь ещё детей, так как чувствует себя в безопасности в отношениях с мужем. Белогай подчеркнул, что в последнее время они всё чаще говорят о детях.

"Очень много "волшебников" предсказывали нам, что у нас будет ещё два сына", — признался клипмейкер.

Также он попросил совета у подписчиков, с чего стоит начать подготовку к зачатию детей.

Рита Дакота воспитывает дочь Мию от певца Влада Соколовского, с которым развелась из-за измен.

Ранее Мария Погребняк рассказала, кто будет крёстной матерью её четвёртого ребёнка.