"Нам предсказывали двух сыновей": Рита Дакота с мужем хотят завести ребёнка

Блогер и клипмейкер Фёдор Белогай в личном блоге признался, что они с супругой, певицей Ритой Дакотой планируют завести ребёнка.
По его словам, артистка сама заявляет о желании иметь ещё детей, так как чувствует себя в безопасности в отношениях с мужем. Белогай подчеркнул, что в последнее время они всё чаще говорят о детях.
"Очень много "волшебников" предсказывали нам, что у нас будет ещё два сына", — признался клипмейкер.
Также он попросил совета у подписчиков, с чего стоит начать подготовку к зачатию детей.
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