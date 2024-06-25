"Никого в этой роли не вижу": беременная в четвёртый раз Погребняк рассказала, кто станет крёстной матерью малыша

Беременная Погребняк рассказала, что Бузова станет крёстной мамой малыша

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Модель Мария Погребняк сообщила поклонникам о четвёртой беременности, а в беседе с "КП" призналась, что крёстной матерью малыша может стать певица Ольга Бузова.

Фото: youtube.com by канал Willstar is licensed under public domain

Сама Мария признаётся, что мечтает о девочке, так как уже воспитывает троих сыновей. Однако её близкая подруга Ольга Бузова напророчила ей четвёртого мальчика.

Погребняк рассказала, каким образом сообщила подруге о беременности.

"Собрала двух моих самых близких подруг в сауне и сообщила радостную новость. Я думаю, что именно Оля станет крёстной мамой. Никого другого в этой роли не вижу", — отметила блогерша.

Мария Погребняк в прошлом году развелась с футболистом Павлом Погребняком. В настоящее время она состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским.

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