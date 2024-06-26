Тимберлейк в центре скандала: представители отрицают его выход на сцену под наркотиками

Представители Джастина Тимберлейка опровергли слухи о его нетрезвом выходе на сцену

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представители американского певца Джастина Тимберлейка опровергли слухи о его нетрезвом выходе на сцену, сообщает издание TMZ.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Источник подтвердил, что на концерте в Лас-Вегасе Тимберлейк был полностью трезв, несмотря на распространившийся в сети ролик, где он выглядит уставшим и с широко раскрытыми глазами.

Представители артиста подчеркнули, что он никогда не выступает под воздействием алкоголя или наркотиков, так как осознает свою ответственность перед поклонниками. Ранее Тимберлейка арестовали за пьяную езду в Хэмптоне, штат Нью-Йорк.