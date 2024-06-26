Вы не поверите, сколько миллионов Виктория Боня тратит на горные походы

Виктория Боня рассказала о расходах на горную экипировку

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram*, что тратит 2-3 миллиона рублей на горную экипировку. В эту сумму входят шапки, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда. Она отметила, что эти расходы не включают цену перелета и самой экспедиции.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В январе 2023 года Боня испытывала тяжелое состояние при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили. Телеведущая живет в Монако с дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым рассталась в 2017 году, но осталась за границей ради ребенка.

В июне Боня также заявила о намерении усыновить ребенка, попросив поклонников поделиться опытом, однако многие начали отговаривать её от этого шага.

* — продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022