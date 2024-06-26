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Егор Крид удивил всех новой прической на свой юбилей

Егор Крид отметил 30-летие новой стрижкой и фотосессией

1:01
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид отпраздновал свое 30-летие, опубликовав в Instagram* фотографию с новой стрижкой. В честь юбилея он устроил фотосессию в костюме и с тортом, представив асимметричную прическу с кудрями и "мокрой" укладкой. В недавней прямой трансляции Крид признался, что испытывает упаднические настроения и чувствует себя одиноким.

Егор Крид отметил 30-летие новой стрижкой и фотосессией
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Он рассказал, что всегда мечтал стать молодым отцом, но еще не нашел подходящую спутницу. Ранее Крид имел романтические отношения с Валей Карнавал, которые начались в 2020 году, но в 2021-м пара рассталась. Певец даже высмеял бывшую возлюбленную в своей песне и на сцене во время получения награды.

* — продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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