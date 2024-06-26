"Что за ужас на ногах?": Ксению Собчак высмеяли за странные туфли за 312 тысяч рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась снимками в Instagram*, на которых она позирует в черном костюме и туфлях на каблуках с иллюзией стопы от бренда Schiaparelli, стоимостью 3,3 тысячи евро (около 312 тысяч рублей).
Однако поклонники не оценили её выбор обуви, оставив множество насмешливых комментариев. Ранее Собчак также демонстрировала дорогостоящие аксессуары, такие как брошь-огурчик за 260 тысяч рублей и винтажную сумку Prada стоимостью 6,3 тысячи долларов (около 575 тысяч рублей).
* — продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022
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