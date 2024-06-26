"Что за ужас на ногах?": Ксению Собчак высмеяли за странные туфли за 312 тысяч рублей

Ксения Собчак подверглась критике за туфли с иллюзией стопы от Schiaparelli

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась снимками в Instagram*, на которых она позирует в черном костюме и туфлях на каблуках с иллюзией стопы от бренда Schiaparelli, стоимостью 3,3 тысячи евро (около 312 тысяч рублей).

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Однако поклонники не оценили её выбор обуви, оставив множество насмешливых комментариев. Ранее Собчак также демонстрировала дорогостоящие аксессуары, такие как брошь-огурчик за 260 тысяч рублей и винтажную сумку Prada стоимостью 6,3 тысячи долларов (около 575 тысяч рублей).

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