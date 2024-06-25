"Прошу об исцелении": перенёсший операцию на мозге ведущий "Судьбы человека" рассказал о здоровье

Российский телеведущий Борис Корчевников, перенёсший несколько операций из-за опухоли мозга, дал редкое интервью, в котором рассказал о состоянии здоровья.
Так, исхудавший артист, который практически ничего не слышит из-за начавшихся осложнений, признался, что каждый день молится о выздоровлении.
"Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно", — рассказал он в YouTube-шоу "Не Пруст".
При этом он продолжает заниматься программой "Судьба человека", занимать пост руководителя телеканала "Спас" и писать книги.
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