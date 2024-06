"Прошу об исцелении": перенёсший операцию на мозге ведущий "Судьбы человека" рассказал о здоровье

Российский телеведущий Борис Корчевников, перенёсший несколько операций из-за опухоли мозга, дал редкое интервью, в котором рассказал о состоянии здоровья.

Фото: youtube.com by канал НЕ ПРУСТ is licensed under public domain