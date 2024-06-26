Родион Газманов баллотируется в Мосгордуму и выпускает новый альбом

Родион Газманов продолжает музыкальную карьеру несмотря на политическую деятельность

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов заявил в беседе с NEWS. ru, что не собирается завершать свою творческую карьеру из-за политической деятельности. Он продолжает работать над музыкой и анонсировал выход нового альбома, который планируется выпустить в конце сентября.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

22 июня Газманов подал документы для участия в выборах депутатов Московской городской думы от партии "Единая Россия". Певец уверен, что может помочь жителям округа, поддерживать талантливую молодежь, ветеранов, пожилых людей, а также развивать патриотическое воспитание и волонтерское движение.

Родион и его отец, Олег Газманов, включены в "черный список" украинского сайта "Миротворец", где публикуются данные людей, считающихся сепаратистами или "агентами Кремля".