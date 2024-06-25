Продюссер Рудченко оценил возможности тура по России Шарлота

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил возможность тура по России арестованного певца Эдуарда Шарлота, назвав это пиар-ходом, сообщает NEWS. ru.
Рудченко сомневается в реальности гастролей для артиста с антироссийской позицией и судимостью, считая такие концерты нонсенсом. Он полагает, что Шарлот, потеряв доходы от рекламодателей, пытается привлечь внимание другими способами и призвал бойкотировать такое поведение.
Ранее Шарлот, фигурант пяти уголовных дел, анонсировал тур по России с выступлениями в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.