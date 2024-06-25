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Продюссер Рудченко оценил возможности тура по России Шарлота

Павел Рудченко: тур Эдуарда Шарлота по России невозможен

0:44
Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил возможность тура по России арестованного певца Эдуарда Шарлота, назвав это пиар-ходом, сообщает NEWS. ru.

Павел Рудченко: тур Эдуарда Шарлота по России невозможен
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рудченко сомневается в реальности гастролей для артиста с антироссийской позицией и судимостью, считая такие концерты нонсенсом. Он полагает, что Шарлот, потеряв доходы от рекламодателей, пытается привлечь внимание другими способами и призвал бойкотировать такое поведение.

Ранее Шарлот, фигурант пяти уголовных дел, анонсировал тур по России с выступлениями в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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