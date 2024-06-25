У Отар Кушанашвили в реанимации взяли биопсию

Журналисту и шоумену Отару Кушанашвили взяли биопсию для проверки на рак, сообщает "СтарХит". Результаты будут известны к концу недели. В зависимости от диагноза его могут перевести в специализированное медицинское учреждение.
На данный момент он находится в реанимации после того, как его повторно подключили к аппарату ИВЛ из-за ухудшения состояния. 20 июня Кушанашвили госпитализировали в Красногорске с сильными болями в сердце и животе, и ему предварительно диагностировали цирроз печени.
21 июня хирурги обнаружили опухоль в брюшной области. 25 июня стало известно, что он не может говорить после операции.
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