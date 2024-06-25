Невероятная цена: стало известно, сколько стоит квартира Земфиры* в Москве

Квартира Земфиры* в Москве оценивается в 60 миллионов рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Московская квартира певицы Земфиры*, признанной в РФ иностранным агентом, оценивается в 60 миллионов рублей, сообщает издание "Страсти".

Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Жилье находится в сталинском доме на Фрунзенской набережной и занимает 85 квадратных метров на шестом этаже. Объявление о продаже аналогичной квартиры на третьем этаже того же дома подтверждает эту стоимость. После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию и была замечена на дне рождения дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023 года появились слухи о её французском гражданстве, которые она опровергла. В июне 2024 года её видели в Москве у городской поликлиники, предположительно для лечения зубов.

* — признана иностранным агентом.