Невероятная цена: стало известно, сколько стоит квартира Земфиры* в Москве

Московская квартира певицы Земфиры*, признанной в РФ иностранным агентом, оценивается в 60 миллионов рублей, сообщает издание "Страсти".
Жилье находится в сталинском доме на Фрунзенской набережной и занимает 85 квадратных метров на шестом этаже. Объявление о продаже аналогичной квартиры на третьем этаже того же дома подтверждает эту стоимость. После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию и была замечена на дне рождения дочери Ренаты Литвиновой в Париже.
В мае 2023 года появились слухи о её французском гражданстве, которые она опровергла. В июне 2024 года её видели в Москве у городской поликлиники, предположительно для лечения зубов.
* — признана иностранным агентом.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.