Калашникова раскрыла истинную причину, почему Алсу решила указать на связь Решетовой и бывшего мужа

Анна Калашникова заявила, что Анастасия Решетова верила в молчание Алсу

Певица Анна Калашникова в беседе с "Телепрограммой" заявила, что модель Анастасия Решетова была уверена в молчании певицы Алсу.

Фото: youtube.com by канал NATAN is licensed under public domain

Калашникова считает, что никто из окружающих не осудит Алсу за те эмоции, что она решила выплеснуть в соцсетях.

"Алсу это написала, поскольку в любом случае переживает, что после стольких лет брака, родив троих замечательных детей, оставив ради семьи карьеру, она столкнулась с изменой мужа", — предположила певица.

Алсу косвенно подтвердила слухи о том, что именно из-за модели Анастасии Решетовой рухнул её 18-летний брак. В комментарии под постом о том, что бывшая возлюбленная Тимати якобы не имеет отношений с женатыми мужчинами, исполнительница написала: "Врёт".

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