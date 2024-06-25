"Восточная красавица": опубликованы фотографии "тайной" дочери Агнии Дитковските

Актриса Татьяна Лютаева опубликовала редкие снимки семилетней внучки Ники, которая родилась в 2017 году.
Вместе с дочерью Агнии Дитковските артистка отдыхает на море. Девочка запечатлена в купальнике и яркой шляпе. Она позировала с распущенными волосами и лимонадом.
Поклонники пришли в восторг от внешности девочки и сравнили её с восточными красавицами.
Ни Татьяна Лютаева, ни Агния Дитковските не раскрывают личность отца девочки. Так, мать Ники была замужем за актёром Алексеем Чадовым, от которого родила сына Фёдора. В настоящее время Дитковските замужем за бизнесменом Богданом Панченко — у них есть общая дочь Аура.
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