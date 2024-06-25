"Он напророчил себе роман": Калашникова раскрыла, какие перемены произошли в Лепсе из-за романа со школьницей

Калашникова рассказала, что Лепс бросил пить после знакомства с 18-летней школьницей

Певица Анна Калашникова в беседе с "МК" рассказала, что музыкант Григорий Лепс бросил пить и занялся спортом на фоне романа с 18-летней Авророй Кибой.

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Встреча с молодой девушкой помогла артисту пережить тяжёлый развод и одиночество. Многие друзья Лепса уверены, что он уже тайно женился на возлюбленной, так как не привык говорить о личном публично.

Сама Калашникова уверена, что и Аврора очарована музыкантом, который умеет красиво ухаживать и дарит ей дорогостоящие подарки.

Исполнительница в заключение отметила, что Григорий Лепс напророчил себе роман с молодой девушкой. В его песне были такие строчки "Как же ты красива в свои 18", которые в итоге стали реальностью.

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