"Он напророчил себе роман": Калашникова раскрыла, какие перемены произошли в Лепсе из-за романа со школьницей

Певица Анна Калашникова в беседе с "МК" рассказала, что музыкант Григорий Лепс бросил пить и занялся спортом на фоне романа с 18-летней Авророй Кибой.
Встреча с молодой девушкой помогла артисту пережить тяжёлый развод и одиночество. Многие друзья Лепса уверены, что он уже тайно женился на возлюбленной, так как не привык говорить о личном публично.
Сама Калашникова уверена, что и Аврора очарована музыкантом, который умеет красиво ухаживать и дарит ей дорогостоящие подарки.
Исполнительница в заключение отметила, что Григорий Лепс напророчил себе роман с молодой девушкой. В его песне были такие строчки "Как же ты красива в свои 18", которые в итоге стали реальностью.
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