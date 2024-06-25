Стало известно, кто сыграл главную роль в клипе Стаса Костюшкина и Давида Манукяна

Блогерша Лерчек приняла участие в съёмках клипа Стаса Костюшкина и Давы

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) стала приглашённой звездой для съёмок клипа на совместную композицию Стаса Костюшкина и Давида Манукяна.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Артисты записали трек под названием "Потанцевал" и пригласили на главную роль в клип Лерчек. Для съёмок 29-летняя блогерша выбрала платье в лазурном цвете, босоножки и сделала элегантную причёску. Певцы снимались в строгих классических костюмах. По сюжету, исполнители борются за сердце девушки.

Журналисты отмечают, что год назад в клипе Костюшкина принимала участие другая блогерша Елена Блиновская, которая находится под стражей из-за проблем с налогами.

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