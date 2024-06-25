"Пена изо рта, закатывающиеся глаза": сын звезды "Дома-2" оказался в реанимации

Четырёхлетний сын звезды "Дома-2" Саши Черно попал в реанимацию

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда телепроекта "Дом-2" Саша Черно в личном блоге рассказала, что ночью её с четырёхлетним сыном Стефаном экстренном госпитализировали из-за эпилептического приступа.

Блогерша призналась, что мальчик находится в реанимации, им занимаются врачи. Несмотря на то, что под утро ему стало легче, выписывать их пока рано.

Свой день рождения Саша Черно проводит в больнице, а не в кругу близких друзей. Она призналась, что загадала, чтобы её сын был здоров.

Она отметила, что накануне мальчик и его отец ходили в аквапарк и мог подхватить инфекцию. Организм малыша постоянно реагирует подобным образом на разного рода вирусы.

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