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"Пена изо рта, закатывающиеся глаза": сын звезды "Дома-2" оказался в реанимации

Четырёхлетний сын звезды "Дома-2" Саши Черно попал в реанимацию

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Шоу-бизнес

Звезда телепроекта "Дом-2" Саша Черно в личном блоге рассказала, что ночью её с четырёхлетним сыном Стефаном экстренном госпитализировали из-за эпилептического приступа.

Блогерша призналась, что мальчик находится в реанимации, им занимаются врачи. Несмотря на то, что под утро ему стало легче, выписывать их пока рано.

Свой день рождения Саша Черно проводит в больнице, а не в кругу близких друзей. Она призналась, что загадала, чтобы её сын был здоров.

Она отметила, что накануне мальчик и его отец ходили в аквапарк и мог подхватить инфекцию. Организм малыша постоянно реагирует подобным образом на разного рода вирусы.

Ранее певица Бьянка продемонстрировала фигуру до и после похудения на 35 килограммов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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