До и после: решившаяся на пластику Бьянка показала результат похудения на 35 кг

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, продемонстрировала свою фигуру до и после похудения в личном блоге.
На первом кадре исполнительница запечатлена в розовом топе, спортивном костюме и разноцветных ботфортах. На другом снимке она предстала в лонгсливе, широких джинсах и белых кроксах. Бьянка пояснила, что не использовала фильтров и фотошопа для обработки фотографий.
По словам певицы, год назад она обратилась к эндокринологу, чтобы начать путь к здоровому телу.
"С помощью специалистов, регулярных тренировок, плавания и правильного питания я шаг за шагом приближалась к своей цели. Сегодня я с гордостью могу сказать — минус 35 килограммов!" — заявила она.
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