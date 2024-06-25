До и после: решившаяся на пластику Бьянка показала результат похудения на 35 кг

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Певица Бьянка продемонстрировала фигуру до и после похудения на 35 килограммов

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, продемонстрировала свою фигуру до и после похудения в личном блоге.

Певица Бьянка продемонстрировала фигуру до и после похудения на 35 килограммов
Фото: instagram.com by личный аккаунт Бьянки в Инстаграм is licensed under public domain

На первом кадре исполнительница запечатлена в розовом топе, спортивном костюме и разноцветных ботфортах. На другом снимке она предстала в лонгсливе, широких джинсах и белых кроксах. Бьянка пояснила, что не использовала фильтров и фотошопа для обработки фотографий.

По словам певицы, год назад она обратилась к эндокринологу, чтобы начать путь к здоровому телу.

"С помощью специалистов, регулярных тренировок, плавания и правильного питания я шаг за шагом приближалась к своей цели. Сегодня я с гордостью могу сказать — минус 35 килограммов!" — заявила она.

Ранее Дженнифер Лопес была замечена в экономклассе самолёта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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