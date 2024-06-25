Рядом с простыми людьми: Дженнифер Лопес полетела в Париж экономклассом

Актриса Дженнифер Лопес была замечена в экономклассе при перелёте

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудская актриса Дженнифер Лопес была замечена в экономклассе при перелёте из Неаполя в Париж. Снимки артистки опубликовало издание TMZ.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дженнифер Лопес в Инстаграм is licensed under public domain

Певица зашла в пассажирский самолёт вместе с другими пассажирами, при этом она не требовала для себя каких-то привилегий. Единственное, как отмечают журналисты, рядом с ней сидел телохранитель.

Наряду с другими обычными людьми голливудская знаменитость прошла таможенный контроль и в порядке своей очереди заняла место в самолёте.

В настоящее время имя Дженнифер Лопес не сходит с первых полос западных таблоидов, так как в их семейной жизни с Беном Аффлеком начались определённые проблемы.

Ранее Мария Погребняк призналась, что перепутала беременность с онкологией.